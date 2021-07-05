На Сумщине 17-летнего подозреваемого в убийстве пенсионера объявили в розыск

Белопольский отделом Сумской окружной прокуратуры согласовано сообщение подозрение 17-летнему юноше, который лишил жизни пенсионера. Поскольку юноша скрывается от органа досудебного следствия, подозрение сообщено заочно, и 12 июля он объявлен в розыск. В то же время по ходатайству следователя и прокурора его 18-летнему сообщнику решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
Речь идет о событии, которое произошло 4 июля в г. Белополье. Двое юношей накануне были в дачном доме пенсионера. Они сразу заметили ценные вещи, которые можно похитить. Юноши надеялись, что мужчина уедет из дачного дома, поэтому ночью пришли за его имуществом. Однако пенсионер был дома. Это не остановило нападавших. Чтобы пострадавший не сопротивлялся, они забили его руками и ногами до смерти. Убегая, прихватили с собой моток медной проволоки.
Действия подозреваемых квалифицированы по п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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