В Сумах на заправке загорелся автомобиль (видео)

На тушение направили дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части и отделения 1-й государственной пожарно-спасательной части.
Как было установлено, еще до прибытия пожарных водитель вместе с работниками АЗС огнетушителями приступили к ликвидации пожара, который из отсека двигателя уже перекинулся на салон авто. Спасателям в 7:59 удалось локализовать возгорание и путем охлаждения баллона и перекрытием подачи газа предотвратить опасность взрыва газобаллонной установки, которой было оборудовано авто. В 8:02 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники.
По предварительным данным, заправив авто горючим, водитель, выезжая с АЗС услышал хлопок под капотом. Несмотря на попытки мужчины остановить авто, ВАЗ все же въехал в припаркованный рядом грузовой микроавтобус. В это время из-под капота пошел дым. А на помощь прибежали работники автозаправочной станции.
Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети авто.
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