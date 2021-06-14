Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:57482

В Сумах на заправке загорелся автомобиль (видео)

9 июля в 7:49 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре легкового автомобиля ВАЗ-2107 вблизи автозаправочной станции на ул. Ковпака областного центра.

На тушение направили дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части и отделения 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, еще до прибытия пожарных водитель вместе с работниками АЗС огнетушителями приступили к ликвидации пожара, который из отсека двигателя уже перекинулся на салон авто. Спасателям в 7:59 удалось локализовать возгорание и путем охлаждения баллона и перекрытием подачи газа предотвратить опасность взрыва газобаллонной установки, которой было оборудовано авто. В 8:02 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

По предварительным данным, заправив авто горючим, водитель, выезжая с АЗС услышал хлопок под капотом. Несмотря на попытки мужчины остановить авто, ВАЗ все же въехал в припаркованный рядом грузовой микроавтобус. В это время из-под капота пошел дым. А на помощь прибежали работники автозаправочной станции.

Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети авто.

Право Пожар авто
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля (видео)
Сегодня 09:42

На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля (видео)

11 июля в 17:33 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля Zaz «Vida» по проспекту Мира в...

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание грузовика (видео)
09.07.2021 12:50

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание грузовика (видео)

8 июля в 18:00 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что на автодороге «Сумы-Глухов» вблизи с. Котовка Путильской ОТГ горит...

Ночью на Сумщине сгорел автомобиль
05.07.2021 11:54

Ночью на Сумщине сгорел автомобиль

Сообщение о том, что в селе Чаплиевка Шосткинской громады горит автомобиль ВАЗ-2101, поступило в службу спасения «101» от дежурного полиции...

В Шостке копы потушили возгорание авто на дороге
25.06.2021 14:44

В Шостке копы потушили возгорание авто на дороге

Происшествие произошло 24 июня на улице Черниговская в Шостке....

В Путивле спасатели ликвидировали возгорание автомобиля
14.06.2021 15:49

В Путивле спасатели ликвидировали возгорание автомобиля

12 июня в 14:26 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ 21063 по ул. Кролевецкая в...

Новости

На Сумщине 5 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:28
Спасатели раскрыли подробности гибели трех жителей Сумщины на воде
Сегодня 16:27
Служба зайнятості Сумщини: якість надання соціальних послуг – понад усе
Сегодня 16:23
Ахтырчанин подписал контракт с киевским «Динамо»
Сегодня 16:21
Сумська міська галерея запрошує на нові виставки
Сегодня 16:00
В центре Сум ночью произошло ДТП (видео)
Сегодня 15:43
В Сумах в тройной ДТП травмированы два человека (видео)
Сегодня 15:34
У Сумах знову подорожчає вивезення сміття
Сегодня 15:15
На Сумщине пожарные спасли жилой дом и сеновал
Сегодня 14:50
Служба зайнятості Сумщини запрошує на навчання жінок
Сегодня 14:28
В Шостке спасатели ликвидировали возгорание в подвале пятиэтажного дома (видео)
Сегодня 14:10
На Сумщине 17-летнего подозреваемого в убийстве пенсионера объявили в розыск
Сегодня 14:07
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
13.45
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Кино Планета Кіно
16.50; 22.00
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 21.30
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.