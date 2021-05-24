Роменские спасатели помогли найти бабушку, потерявшуюся в лесах Черниговщины

На место происшествия выехали три кинологические расчеты Кинологического центра (учебного) МЦБР ГСЧС Украины, которые немедленно начали поисковые мероприятия - для установления места нахождения без вести пропавшей женщины.
Нашли пенсионерку на следующий день. Бабушка провела в лесных зарослях почти полсуток, пытаясь найти путь домой. Кинологам вместе с четвероногими напарниками пришлось обследовать 10 га вокруг села, осматривая все заросли, прежде чем они вышли на след пропавшей бабушки. Поиски продолжались всю ночь и дали положительный результат - бабушку нашли изможденной, но живой. Ее напоили водой, успокоительными и вернули домой целой и невредимой.
Сейчас она уже дома на попечении родных. Жизни пенсионерки ничего не угрожает! Бабушка и ее семья искренне благодарны спасателям за помощь.
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