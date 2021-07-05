В Сумах ночью авто снесло электроопору: без света 15 домов

Об этом сегодня на аппаратном совещании в мэрии начальник горотдела «Служба 15-80» Валерий Марюхна.
По его словам, в 1.43 на ул. Барановской произошло ДТП, в котором автомобиль въехал в электроопору. В результате были оборваны провода. Вызывали аварийную службе РГС, которые обесточили провода. Частично без электроснабжения остались около 15 домов. Утром начнут восстановление. Также в связи с этим Барановская была без освещения. КП «Горсвет» до конца дня должно завершить работы.
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