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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:181003

В Сумах ночью авто снесло электроопору: без света 15 домов

Авария произошла сегодня ночью на ул. Барановской.

Об этом сегодня на аппаратном совещании в мэрии начальник горотдела «Служба 15-80» Валерий Марюхна.

По его словам, в 1.43 на ул. Барановской произошло ДТП, в котором автомобиль въехал в электроопору. В результате были оборваны провода. Вызывали аварийную службе РГС, которые обесточили провода. Частично без электроснабжения остались около 15 домов. Утром начнут восстановление. Также в связи с этим Барановская была без освещения. КП «Горсвет» до конца дня должно завершить работы.

Право Дтп Отключение электроэнергии
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