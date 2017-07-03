В центре Сум временно перенесут остановку

Изменения временные и актуальные только на период проведения ремонтных работ, сообщили в КП "Электроавтотранс". Вероятно, они касаются и маршруток, однако транспортный отдел традиционно хранит молчание...
В такие сроки пообещал установку новой остановки возле «Выставочного центра» на Харьковской замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко....
Департамент инфраструктуры не смог в срок установить остановку «Выставочный центр» на ул. Харьковской....
Департамент инфраструктуры так и не смог в срок установить остановки возле Выстовочного центра на ул. Харьковской....