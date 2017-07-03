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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В центре Сум временно перенесут остановку

В связи с проведением работ по обустройству остановки №186 «Покровская площадь» (так называемая «90-я аптека»), начиная с 14 июля (среда), посадка / высадка пассажиров будет осуществляться за перекрестком напротив м-на «АЛЛО».

Изменения временные и актуальные только на период проведения ремонтных работ, сообщили в КП "Электроавтотранс". Вероятно, они касаются и маршруток, однако транспортный отдел традиционно хранит молчание...

Общество Черная остановка
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28.08.2017 09:04

До 1 сентября сумчанам обещают восстановить «черную» остановку

В такие сроки пообещал установку новой остановки возле «Выставочного центра» на Харьковской замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко....

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Установку «черной» остановки перенесли на День города

Департамент инфраструктуры не смог в срок установить остановку «Выставочный центр» на ул. Харьковской....

03.07.2017 08:59

«Черная остановка» пока остается пустой

Департамент инфраструктуры так и не смог в срок установить остановки возле Выстовочного центра на ул. Харьковской....

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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
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Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
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Лука (Енріко Казароза, 2021)
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13.45
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Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
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20.45
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
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16.50; 22.00
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
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Четвертий (Марк Тойя, 2021)
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10.15; 21.30
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
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10.00; 11.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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