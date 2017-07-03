В центре Сум временно перенесут остановку В связи с проведением работ по обустройству остановки №186 «Покровская площадь» (так называемая «90-я аптека»), начиная с 14 июля (среда), посадка / высадка пассажиров будет осуществляться за перекрестком напротив м-на «АЛЛО».

Изменения временные и актуальные только на период проведения ремонтных работ, сообщили в КП "Электроавтотранс". Вероятно, они касаются и маршруток, однако транспортный отдел традиционно хранит молчание...