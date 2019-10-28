Как назовут новый детсад на 12-м микрорайоне в Сумах?

Как сообщила начальница управления Антонина Данильченко, чаще всего сумчане предлагали названия «Світлячок», «Дивосвіт», «Мрія». Она склоняется к последнему названию, так как сумчане давно ждали и мечтали о детсаде в этом микрорайоне.
О строительстве нового детсада в 12-м микрорайоне рассказал первый заммэра Сум Михаил Бондаренко....
Такой вопрос мэру Сум Александру Лысенко поставил депутат Сумского горсовета Владимир Чепик в своем депутатском запросе....
Городской голова Александр Лысенко вместе с главой облгосадминистрации Романом Грищенко, своим замом Верой Мотречко и начальником управления капитального строительства и...
Вопрос обсуждался сегодня, 25 ноября, на аппаратном совещании в мэрии....
Вопрос строительства детсадов на Эспланаде и в 12-ом микрорайоне обсуждали сегодня, 28 октября, на аппаратном совещании в мэрии....