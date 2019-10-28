Как назовут новый детсад на 12-м микрорайоне в Сумах? Управление образования провело опрос сумчан.

Как сообщила начальница управления Антонина Данильченко, чаще всего сумчане предлагали названия «Світлячок», «Дивосвіт», «Мрія». Она склоняется к последнему названию, так как сумчане давно ждали и мечтали о детсаде в этом микрорайоне.