На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля (видео) 11 июля в 17:33 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля Zaz «Vida» по проспекту Мира в г. Кролевец.

О пожаре сообщила хозяйка. По ее словам, во время движения она увидела дым, выходивший из-под капота. Женщина остановила транспортное средство и позвонила пожарным. На место происшествия выезжал дежурный караул 17-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 3 минуты спасатели прибыли на место происшествия. Пламя полностью охватило моторный отсек, возникла угроза распространения огня в салон, также существовала вероятность взрыва газовой установки. В 17:38 возгорание локализовали, не допустив дальнейшего распространения огня. В 17:43 пожар удалось ликвидировать, по предварительным данным она возникла из-за короткого замыкания электросети.

Всего на тушение привлекалось 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.