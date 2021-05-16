Сумчанка стала чемпионкой мира по бодибилдингу 11 июля в итальянской Перудже прошел чемпионат мира Mr & Miss World 2021 под эгидой WABBA.

Украину в категории «мисс бикини +163 см» представляла сумчанка Татьяна Поладич, которая взяла «золото» и получила профкарту. Теперь она сможет соревноваться против профессионалов. Подготовила спортсменку тренер Ольга Назарова, которая стала Заслуженным тренером Украины.