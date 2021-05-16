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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:55879

Сумчанка стала чемпионкой мира по бодибилдингу

11 июля в итальянской Перудже прошел чемпионат мира Mr & Miss World 2021 под эгидой WABBA.

Украину в категории «мисс бикини +163 см» представляла сумчанка Татьяна Поладич, которая взяла «золото» и получила профкарту. Теперь она сможет соревноваться против профессионалов.

Подготовила спортсменку тренер Ольга Назарова, которая стала Заслуженным тренером Украины.

Спорт Бодибилдинг
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головний тренер ФК "Альянс"
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