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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:33496

В Сумах почти в два раза сократилось число заболевших коронавирусом

Об этом сегодня, 12 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за прошлую неделю в Сумах подтверждено 32 случая заболевания коронавирусом, что почти в два раза меньше, чем неделей ранее – 61. Среди заболевших 2 детей и 2 медработника. Правда, зафиксировано два летальных случая (неделей раньше был 1). Выздоровело за неделю 48 больных, среди них 2 детей и 1 медработник. Всего выздоровело 98,2% заболевших.

Всего 35101 человек заболел коронавирусом в Сумах, что больше 13% населения города. Заболело 1412 детей, из которых продолжают лечение 7. Также заболело 1449 медработников, лечатся трое. Сего зарегистрировано 505 летальных случаев, - это 1,4% от всех заболевших. На сегодня продолжают болеть 120 человек.

Общество
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