На Сумщине 5 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 5 человек (Сумы - 3, Сумской р-н - 2).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1326 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 429 человек, из них за минувшие сутки - 9 (Белопольский р-н - 1, Сумы - 4, Сумской р-н - 4).
Статистику предоставила сегодня, 12 июля, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
По состоянию на 11 июля в Сумской области 78 063 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 10 июля в Сумской области 78 058 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 9 июля на Сумщине 78 049 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 8 июля в Сумской области 78 025 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....