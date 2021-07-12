На Сумщине 5 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 12 июля в Сумской области 78 068 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 5 человек (Сумы - 3, Сумской р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1326 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 429 человек, из них за минувшие сутки - 9 (Белопольский р-н - 1, Сумы - 4, Сумской р-н - 4).