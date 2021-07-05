Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах?

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 52 человек (-6 за неделю). В том числе в 5-й горбольнице лечится 19 человек, 11 на кислородной поддержке, 5 в отделении интенсивной терапии.
В больнице Святого Пантелеймона 11 больных, в том числе 2 в отделении интенсивной терапии, на ИВЛ – 1.
В детской больнице 22 пациентов, также 44 человека с другими инфекционными патологиями.
Всего в городских больницах 273 места для взрослых и 49 для детей, - все с кислородом.
Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 21, 3 в интенсивной терапии на ИВЛ.
В областном госпитале для ветеранов 14 пациентов, 2 в интенсивной терапии.
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