Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах? Статистику предоставила сегодня, 12 июля, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 52 человек (-6 за неделю). В том числе в 5-й горбольнице лечится 19 человек, 11 на кислородной поддержке, 5 в отделении интенсивной терапии.

В больнице Святого Пантелеймона 11 больных, в том числе 2 в отделении интенсивной терапии, на ИВЛ – 1.

В детской больнице 22 пациентов, также 44 человека с другими инфекционными патологиями.

Всего в городских больницах 273 места для взрослых и 49 для детей, - все с кислородом.

Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 21, 3 в интенсивной терапии на ИВЛ.

В областном госпитале для ветеранов 14 пациентов, 2 в интенсивной терапии.