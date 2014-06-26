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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Конотопчанки с медалями чемпионата Украины по пляжному футболу

6-8 июля в Черноморске проходил 5-й чемпионат Украины по пляжному футболу среди женских команд.

Конотопчанки со своим тренером Еленой Кулиш

В соревнованиях приняли участие 8 команд. Сначала были игры в двух группах, затем полуфиналы и финалы. На этом турнире играли 6 воспитанниц Конотопской ДЮСШ М. Мамиашвили, которые представляли разные команды.

В итоге места распределились таким образом:

1 место - Domino's PIZZa (Киев)

2 место – «Мрія-1» Ананьев (Дехтяр Юля)

3 место – «Мрія-2» Ананьев (Калягина Настя, Гриценко Вероника, Синенко Даша)

4 место – «Сервит» (Каверзина Анна, Гранат Олеся)

Спорт Пляжный футбол
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головний тренер ФК "Альянс"
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