Конотопчанки с медалями чемпионата Украины по пляжному футболу

Конотопчанки со своим тренером Еленой Кулиш
В соревнованиях приняли участие 8 команд. Сначала были игры в двух группах, затем полуфиналы и финалы. На этом турнире играли 6 воспитанниц Конотопской ДЮСШ М. Мамиашвили, которые представляли разные команды.
В итоге места распределились таким образом:
1 место - Domino's PIZZa (Киев)
2 место – «Мрія-1» Ананьев (Дехтяр Юля)
3 место – «Мрія-2» Ананьев (Калягина Настя, Гриценко Вероника, Синенко Даша)
4 место – «Сервит» (Каверзина Анна, Гранат Олеся)
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