В чемпионате Сумщины прошла игра лидеров

Высшая лига
ФК «Кролевец» 0:2 «Колос» (Севериновка)
«Украина» Токари 2:0 «Явор» Краснополье
«Велетень» Глухов 2:0 «Нефтяник» Ахтырка
«Альянс-2» Байрак 1:2 «Аграрник-Авангард» Белополье
В турнирной таблице лидирует «Велетень» - 15 очков (в 6 играх), дальше – «Нефтяник» - 11 (6), «Колос» - 11, «Аграрник-Авангард» - 11, «Ромны-Рятувальник» - 9…
Первая лига
ФК «Дружба» 2:1 «Велетень-2» Глухов
«Дружба» Сосновка 6:0 «Лидер» Середина-Буда
«Шахтер-ДЮСШ им. Мамиашвили» Конотоп 1:2 «Колос» Шосткинская ОТГ
Лидирует «Колос» - 16 (6), дальше – «Велетень-2» - 10 (6), «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» - 10, ФК «Дружба» - 10…
В рамках подготовки к новому сезону липоводолинский «Альянс» провел второй контрольный поединок....
6 июля прошла жеребьевка календаря чемпионатов Украины по футболу в первой и второй лигах....
6 июля в Ахтырке прошел товарищеский матч между липоводолинским «Альянсом» и СК «Полтава»....
3 июля прошли матчи 6-го тура чемпионата области по футболу....
30 июня в Киеве состоялся финальный поединок чемпионата Украины по футболу среди аматоров....