Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В чемпионате Сумщины прошла игра лидеров

10 июля прошли матчи 7-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

ФК «Кролевец» 0:2 «Колос» (Севериновка)

«Украина» Токари 2:0 «Явор» Краснополье

«Велетень» Глухов 2:0 «Нефтяник» Ахтырка

«Альянс-2» Байрак 1:2 «Аграрник-Авангард» Белополье

В турнирной таблице лидирует «Велетень» - 15 очков (в 6 играх), дальше – «Нефтяник» - 11 (6), «Колос» - 11, «Аграрник-Авангард» - 11, «Ромны-Рятувальник» - 9…

Первая лига

ФК «Дружба» 2:1 «Велетень-2» Глухов

«Дружба» Сосновка 6:0 «Лидер» Середина-Буда

«Шахтер-ДЮСШ им. Мамиашвили» Конотоп 1:2 «Колос» Шосткинская ОТГ

Лидирует «Колос» - 16 (6), дальше – «Велетень-2» - 10 (6), «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» - 10, ФК «Дружба» - 10…

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
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Афиша

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Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
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14.25
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
13.45
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Кино Планета Кіно
16.50; 22.00
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 21.30
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
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10.00; 11.50

Фото

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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