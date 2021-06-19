Сумские пляжники с «серебром»

После финалов у женщин (сумчанки заняли 3-е и 4-е места) прошли решающие матчи среди мужчин. Сумская пара Никита Ангелов / Иван Дацюк дошла до матча за «золото», где уступила паре из Ривного Илья Ковалев / Владислав Павлюк 0:2 (14-21, 16-21).
В итоге у сумчан второе место. Еще двое сумчан дошли до ¼ финала: Максим Гладун с ужгородцем Юрием Бокшаном стал 7-м, Евгений Журавель с Михаилом Скукисом из Свалявы – 5-м.
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