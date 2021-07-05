Из-за сбоя автоматики в органической теплице фермеров на Сумщине сгорели все овощи Несчастье случилось в селе Клышки Шосткинской громады, на семейной ферме «Свитовоч» Светланы и Андрея Марченко, которые выращивали органические (без ядохимикатов) овощи и зелень не только для себя, но и обеспечивали полезной вкусной продукцией Шостку, реализовали по всей Украине.

В теплице, которая должна обеспечивать огурцами, помидорами, перцем, баклажанами, цветной капустой, брокколи в течение лета, все сгорело.

«Неделю назад в этой теплице изобиловала растительность. На стадии начала максимального плодоношения были огурцы и помидоры. А еще перцы и баклажаны, цветная капуста и брокколи. Ну и еще некоторые культуры на 5 сотках этой теплицы. А потом произошел сбой автоматики, которая закрыла фрамугу, и температура быстро поднялась, спалив все растения за пару часов. Вышла из оборота теплица, которая должна была обеспечивать основной продукцией в течение лета. У фермеров часто бывают убытки, иногда очень масштабные... Надеемся на лучшее и работаем дальше», - сообщает на своей странице в Фейсбуке владелец фермы Андрей Марченко.

В телефоне фермера была установлена специальная программа: при изменении температуры в теплице на телефон приходило сообщение об этом. Но на этот раз, по стечению обстоятельств, закончились средства у звонящего...

По его словам, сумма недополученной выручки достаточно существенная, а прибыли, скорее, в этом сезоне не будет. Но больше всего жаль даже не потеря средств, жаль зря потраченного собственной тяжелой работы и бессонных ночей. В комментариях под постом Андрея Марченко много тех, кто знают семью, выражают сочувствие и подбадривают не разочаровываться, пишет Шостка.инфо.