Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:34171

Из-за сбоя автоматики в органической теплице фермеров на Сумщине сгорели все овощи

Несчастье случилось в селе Клышки Шосткинской громады, на семейной ферме «Свитовоч» Светланы и Андрея Марченко, которые выращивали органические (без ядохимикатов) овощи и зелень не только для себя, но и обеспечивали полезной вкусной продукцией Шостку, реализовали по всей Украине.

В теплице, которая должна обеспечивать огурцами, помидорами, перцем, баклажанами, цветной капустой, брокколи в течение лета, все сгорело.

«Неделю назад в этой теплице изобиловала растительность. На стадии начала максимального плодоношения были огурцы и помидоры. А еще перцы и баклажаны, цветная капуста и брокколи. Ну и еще некоторые культуры на 5 сотках этой теплицы. А потом произошел сбой автоматики, которая закрыла фрамугу, и температура быстро поднялась, спалив все растения за пару часов. Вышла из оборота теплица, которая должна была обеспечивать основной продукцией в течение лета. У фермеров часто бывают убытки, иногда очень масштабные... Надеемся на лучшее и работаем дальше», - сообщает на своей странице в Фейсбуке владелец фермы Андрей Марченко.

В телефоне фермера была установлена специальная программа: при изменении температуры в теплице на телефон приходило сообщение об этом. Но на этот раз, по стечению обстоятельств, закончились средства у звонящего...

По его словам, сумма недополученной выручки достаточно существенная, а прибыли, скорее, в этом сезоне не будет. Но больше всего жаль даже не потеря средств, жаль зря потраченного собственной тяжелой работы и бессонных ночей. В комментариях под постом Андрея Марченко много тех, кто знают семью, выражают сочувствие и подбадривают не разочаровываться, пишет Шостка.инфо.

Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине всего 5 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 09:12
Сумские пляжники с «серебром»
Сегодня 14:44
Из-за сбоя автоматики в органической теплице фермеров на Сумщине сгорели все овощи
Сегодня 14:34
Что прогнозируют сумчанам синоптики?
Сегодня 13:28
На Сумщині прощаються з загиблим в ООС Євгеном Курасовим
Сегодня 13:24
Сумские пляжницы завоевали «бронзу» во Львове
Сегодня 13:19
На Сумщине полицейские почтили память погибшего коллеги
Сегодня 12:48
Сумской бегун стал четвертым на чемпионате Европы
Сегодня 08:43
Открытый Кубок Сумщины по стронгмену пройдет в Краснополье
Сегодня 08:26
Конотопские гандболистки уступили россиянкам и венгеркам
Вчера 20:13
Сумские хоккеистки обыграли молодых полячек
Вчера 19:48
Депутат Сумского горсовета проводит опрос о судьбе исторического здания детской больницы
Вчера 19:29
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
13.45
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Кино Планета Кіно
16.50; 22.00
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 21.30
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.