Что прогнозируют сумчанам синоптики?

12 июля: переменная облачность, по области небольшой кратковременный дождь, местами гроза, по г. Сумы ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +20 .. + 25 °С, днем +30 .. + 35 °С, по г. Сумы ночью +20 .. + 22 °С, днем +31 .. + 33 °С.
13-14 июля: небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +15 .. + 20 °С, днем +30 .. + 35 °С.
12-14 июля по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, (5 класс), будьте осторожны с огнем.
До конца недели на Сумщине ожидается сухая, жаркая погода....
7 июля погоду на Сумщине будет определять юго-западная периферия антициклона....
Сумской областной гидрометцентр сообщает, что 6 июля по области и г. Сумы ожидается переменная облачность, без существенных осадков....
2 июля по области и г. Сумы ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ночью слабый туман, днем гроза, местами по области...
1 июля погоду на Сумщине определять малоградиентное поле....