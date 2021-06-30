Что прогнозируют сумчанам синоптики? Погода на следующей неделе на Сумщине существенно не изменится. Ожидается жаркая, преимущественно сухая погода.

12 июля: переменная облачность, по области небольшой кратковременный дождь, местами гроза, по г. Сумы ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +20 .. + 25 °С, днем +30 .. + 35 °С, по г. Сумы ночью +20 .. + 22 °С, днем +31 .. + 33 °С. 13-14 июля: небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +15 .. + 20 °С, днем +30 .. + 35 °С. 12-14 июля по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, (5 класс), будьте осторожны с огнем.