На Сумщині прощаються з загиблим в ООС Євгеном Курасовим У с. Локня Сумського району розпочали прощання із загиблим воїном Євгеном Курасовим. 11 липня близько 12.00 тут зібралися рідні бійця, побратими та друзі.

Загинув навідник-оператор 15-го окремого мотопіхотного батальйону Євген Курасов увечері 8 липня. Боєць отримав смертельне поранення внаслідок снайперського обстрілу. Сталося це поблизу Водяного, що на Приазов’ї, пише Суспільне. Євгенію Курасову було 24 роки. Служив за контрактом із жовтня 2019 року. У загиблого лишились дружина з двомісячною дитиною та батьки.