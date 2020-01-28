На Сумщині прощаються з загиблим в ООС Євгеном Курасовим

Загинув навідник-оператор 15-го окремого мотопіхотного батальйону Євген Курасов увечері 8 липня. Боєць отримав смертельне поранення внаслідок снайперського обстрілу. Сталося це поблизу Водяного, що на Приазов’ї, пише Суспільне.
Євгенію Курасову було 24 роки. Служив за контрактом із жовтня 2019 року. У загиблого лишились дружина з двомісячною дитиною та батьки.
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