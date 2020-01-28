Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:24287

На Сумщині прощаються з загиблим в ООС Євгеном Курасовим

У с. Локня Сумського району розпочали прощання із загиблим воїном Євгеном Курасовим. 11 липня близько 12.00 тут зібралися рідні бійця, побратими та друзі.

Загинув навідник-оператор 15-го окремого мотопіхотного батальйону Євген Курасов увечері 8 липня. Боєць отримав смертельне поранення внаслідок снайперського обстрілу. Сталося це поблизу Водяного, що на Приазов’ї, пише Суспільне.

На Сумщині прощаються з загиблим в ООС Євгеном Курасовим

Євгенію Курасову було 24 роки. Служив за контрактом із жовтня 2019 року. У загиблого лишились дружина з двомісячною дитиною та батьки.

На Сумщині прощаються з загиблим в ООС Євгеном Курасовим
Общество Похороны ООС
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Жителя Сумщины, погибшего в зоне ООС, похоронят завтра
Вчера 16:48

Жителя Сумщины, погибшего в зоне ООС, похоронят завтра

В Юнаковской ОТГ 10-11 июля объявили днями траура....

В Сумах провели в последний путь погибшего в зоне ООС артиллериста
01.08.2020 17:28

В Сумах провели в последний путь погибшего в зоне ООС артиллериста

Сегодня, 1 августа, в Сумах отдали последний долг сержанту 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады Владимиру Перекрестовe, который на днях умер...

В Глухове попрощались с воином ООС
15.04.2020 17:48

В Глухове попрощались с воином ООС

Сегодня, 15 апреля, в Глухове в последний путь провели прапорщика Алексея Лазаревича, который умер в зоне проведения ООС....

Шостка попрощалась с Героем
28.02.2020 14:05

Шостка попрощалась с Героем

Сегодня, 28 февраля, в Шостке проводили в последний путь погибшего на Донбассе Дмитрия Гриня....

В Шостке простились с погибшим в Донбассе бойцом
28.01.2020 14:18

В Шостке простились с погибшим в Донбассе бойцом

В Шостке простились с погибшим в Донбассе бойцом Антоном Хобой....

Новости

На Сумщине всего 5 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 09:12
Сумские пляжники с «серебром»
Сегодня 14:44
Из-за сбоя автоматики в органической теплице фермеров на Сумщине сгорели все овощи
Сегодня 14:34
Что прогнозируют сумчанам синоптики?
Сегодня 13:28
На Сумщині прощаються з загиблим в ООС Євгеном Курасовим
Сегодня 13:24
Сумские пляжницы завоевали «бронзу» во Львове
Сегодня 13:19
На Сумщине полицейские почтили память погибшего коллеги
Сегодня 12:48
Сумской бегун стал четвертым на чемпионате Европы
Сегодня 08:43
Открытый Кубок Сумщины по стронгмену пройдет в Краснополье
Сегодня 08:26
Конотопские гандболистки уступили россиянкам и венгеркам
Вчера 20:13
Сумские хоккеистки обыграли молодых полячек
Вчера 19:48
Депутат Сумского горсовета проводит опрос о судьбе исторического здания детской больницы
Вчера 19:29
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
13.45
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Кино Планета Кіно
16.50; 22.00
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 21.30
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.