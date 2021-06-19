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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:19271

Сумские пляжницы завоевали «бронзу» во Львове

8-11 июля во Львове проходил 2-звездочный тур чемпионата Украины по пляжному волейболу.

В женской части турнира сразу две пары из Сум дошли до малого финала – матча за 3-е место. В нем Марина Гладун и Светлана Бабурина обыграли Екатерину Удовенко и Елизавету Тарасенко 2:0 (21-16, 21-13).

Спорт Пляжный волейбол
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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