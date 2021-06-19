Сумские пляжницы завоевали «бронзу» во Львове

В женской части турнира сразу две пары из Сум дошли до малого финала – матча за 3-е место. В нем Марина Гладун и Светлана Бабурина обыграли Екатерину Удовенко и Елизавету Тарасенко 2:0 (21-16, 21-13).
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