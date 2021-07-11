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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:12136

На Сумщине всего 5 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 11 июля в Сумской области 78 063 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 5 человек (Белопольский район - 1, Сумы - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1326 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76420 человек, из них за минувшие сутки - 12 (Сумы - 10, Сумской район - 2).

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Общество Коронавирус
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
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