На Сумщине всего 5 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 5 человек (Белопольский район - 1, Сумы - 4).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1326 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76420 человек, из них за минувшие сутки - 12 (Сумы - 10, Сумской район - 2).
По состоянию на 10 июля в Сумской области 78 058 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 9 июля на Сумщине 78 049 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 8 июля в Сумской области 78 025 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 7 июля в Сумской области 78 004 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 6 июля в Сумской области 77 993 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....