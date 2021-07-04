На Сумщині відзначають 362 річницю Конотопської битви У с. Шаповалівка Конотопського району відбувся Всеукраїнський фестиваль «Козацький Родослав» у рамках святкування 362-ї річниці перемоги війська І. Виговського у Конотопській битві 1659 року.

Свято розпочалося на в’їзді у с.Шаповалівка біля пам’ятного знаку «Шаблі» на честь перемоги у Конотопській битві. Також у супроводі духового оркестру Сумського фахового коледжу мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнянського пройшла святкова хода з 18-ти метровим прапором учасників урочистостей, козацьких громадських об’єднань до центру с. Шаповалівка. Гості свята мали можливість відвідати табір реконструкторів битви, побачити кінне козацьке шоу, кінологічне шоу. Також у програмі заходів – містечко майстрів, українська кухня.