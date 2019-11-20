Жителя Сумщины, погибшего в зоне ООС, похоронят завтра В Юнаковской ОТГ 10-11 июля объявили днями траура.

Сержант, заместитель командира боевой машины - наводчик-оператор 15-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Евгений Курасов погиб 8 июля в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером. Он был родом из села Локня Сумского района. Служил в военной части А4532 с октября 2019 года.

Церемония прощания с Евгением Курасовым состоится в селе Локня 11 июля в 12.00 у здания клуба.

Юнаковский сельский совет принял решение о траурных днях на территории ОТГ 10-11 июня.