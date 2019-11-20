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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:481

Жителя Сумщины, погибшего в зоне ООС, похоронят завтра

В Юнаковской ОТГ 10-11 июля объявили днями траура.

Сержант, заместитель командира боевой машины - наводчик-оператор 15-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Евгений Курасов погиб 8 июля в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером. Он был родом из села Локня Сумского района. Служил в военной части А4532 с октября 2019 года.

Церемония прощания с Евгением Курасовым состоится в селе Локня 11 июля в 12.00 у здания клуба.

Юнаковский сельский совет принял решение о траурных днях на территории ОТГ 10-11 июня.

Общество Похороны ООС
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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