Сумские студенты выиграли тур юношеского чемпионата Украины 3х3 На столичном НСК «Олимпийский» состоялись матчи 2-го тура юношеского чемпионата Украины по баскетболу 3х3 среди команд U-15 и U-17.

В категории U17 за первенство боролись девять команд, три из которых сумские. В финале СумГУ победила «Самых легких» - 21:13. СумГУ - единственная команда, которая выиграла все четыре матча дня. Чемпионские награды получили Максим Михайлов, Рауф Амирбеков, Тимофей Ковтуненко, Яков Дудкин.

Команды КДЮСШ №1 и «Modjo» не вышли из групп.

Сегодня тур проходит среди взрослых.