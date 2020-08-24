Сумские студенты выиграли тур юношеского чемпионата Украины 3х3

В категории U17 за первенство боролись девять команд, три из которых сумские. В финале СумГУ победила «Самых легких» - 21:13. СумГУ - единственная команда, которая выиграла все четыре матча дня. Чемпионские награды получили Максим Михайлов, Рауф Амирбеков, Тимофей Ковтуненко, Яков Дудкин.
Команды КДЮСШ №1 и «Modjo» не вышли из групп.
Сегодня тур проходит среди взрослых.
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