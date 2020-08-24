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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:47

Сумские студенты выиграли тур юношеского чемпионата Украины 3х3

На столичном НСК «Олимпийский» состоялись матчи 2-го тура юношеского чемпионата Украины по баскетболу 3х3 среди команд U-15 и U-17.

В категории U17 за первенство боролись девять команд, три из которых сумские. В финале СумГУ победила «Самых легких» - 21:13. СумГУ - единственная команда, которая выиграла все четыре матча дня. Чемпионские награды получили Максим Михайлов, Рауф Амирбеков, Тимофей Ковтуненко, Яков Дудкин.

Команды КДЮСШ №1 и «Modjo» не вышли из групп.

Сегодня тур проходит среди взрослых.

Спорт Баскетбол 3х3
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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