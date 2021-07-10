На Сумщине еще 9 человек подхватили коронавирус (подробности) По состоянию на 10 июля в Сумской области 78 058 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 9 человек (Глухов - 1, Глуховский район - 1, Сумы - 6, Тростянецкий район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1326 летальных случаев, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 408 человек, из них за минувшие сутки - 28 (Белопольский район - 2, Глухов - 1, Глуховский район - 1, Конотоп - 5, Путивльский район - 2, Сумы - 13, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 2, Шосткинский район - 1).