На Сумщине еще 9 человек подхватили коронавирус (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 9 человек (Глухов - 1, Глуховский район - 1, Сумы - 6, Тростянецкий район - 1).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1326 летальных случаев, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 408 человек, из них за минувшие сутки - 28 (Белопольский район - 2, Глухов - 1, Глуховский район - 1, Конотоп - 5, Путивльский район - 2, Сумы - 13, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 2, Шосткинский район - 1).
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