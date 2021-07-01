ФК «Альянс» сыграл вничью с «Металлистом» В рамках подготовки к новому сезону липоводолинский «Альянс» провел второй контрольный поединок.

Сегодня, 9 июля, на выезде липоводолинцы играли против дебютаната Первой лиги харьковского «Металлиста». Наши открыли счет на 40-й минуте благодаря голу Станислава Шарая. Во втором тайме хозяева поля отыгрались - Поступаленко (57 минута).

Следующий матч - 15 июля против еще одного «Металлиста» - дебютанта Премьер-лиги ФК «Металлист 1925».