Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 22:24355

ФК «Альянс» сыграл вничью с «Металлистом»

В рамках подготовки к новому сезону липоводолинский «Альянс» провел второй контрольный поединок.

Сегодня, 9 июля, на выезде липоводолинцы играли против дебютаната Первой лиги харьковского «Металлиста». Наши открыли счет на 40-й минуте благодаря голу Станислава Шарая. Во втором тайме хозяева поля отыгрались - Поступаленко (57 минута).

Следующий матч - 15 июля против еще одного «Металлиста» - дебютанта Премьер-лиги ФК «Металлист 1925».

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

ФК "Альянс" узнал календарь первого круга нового чемпионата
07.07.2021 11:56

ФК "Альянс" узнал календарь первого круга нового чемпионата

6 июля прошла жеребьевка календаря чемпионатов Украины по футболу в первой и второй лигах....

Липоводолинский «Альянс» выиграл первый контрольный поединок межсезонья
07.07.2021 08:24

Липоводолинский «Альянс» выиграл первый контрольный поединок межсезонья

6 июля в Ахтырке прошел товарищеский матч между липоводолинским «Альянсом» и СК «Полтава»....

ФК «Альянс» определился с соперниками в межсезонье
05.07.2021 15:49

ФК «Альянс» определился с соперниками в межсезонье

В рамках подготовки к сезону 2021/2022 липоводолинский «Альянс» проведет минимум четыре товарищеских матча с представителями различных лиг....

Лидер чемпионата Сумщины впервые проиграл
04.07.2021 08:46

Лидер чемпионата Сумщины впервые проиграл

3 июля прошли матчи 6-го тура чемпионата области по футболу....

«Виктория» с Сумщины стала вице-чемпионом Украины
01.07.2021 17:55

«Виктория» с Сумщины стала вице-чемпионом Украины

30 июня в Киеве состоялся финальный поединок чемпионата Украины по футболу среди аматоров....

view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
13.45
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Кино Планета Кіно
16.50; 22.00
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 21.30
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.