ФК «Альянс» сыграл вничью с «Металлистом»

Сегодня, 9 июля, на выезде липоводолинцы играли против дебютаната Первой лиги харьковского «Металлиста». Наши открыли счет на 40-й минуте благодаря голу Станислава Шарая. Во втором тайме хозяева поля отыгрались - Поступаленко (57 минута).
Следующий матч - 15 июля против еще одного «Металлиста» - дебютанта Премьер-лиги ФК «Металлист 1925».
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