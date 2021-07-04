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Міський голова Тростянця Юрій Бова уникає суду за корупцію?

Мер Тростянця не з’явився на перше засідання суду щодо адмінпорушення, пов'язані з корупцією. Суду були надані довідки щодо відрядження та неможливість в цей час взяти участь у судовому засіданні.

Хоча пікетувальники, які зібралися біля Тростянецького районного суду, впевнені, що Юрій Бова знову затягує розгляд справи, щоб уникнути відповідальності. 

«Ви всі прекрасно пам’ятаєте, що 22 засідання суду він (Юрій Бова) просто ігнорував. То захворів, то адвокат захворів, мільйон причин. Як бачимо, сьогодні починається те саме. Цирк, глузування над правосуддям у нашій державі. Глузування, в першу чергу над судом, глузування над прокуратурою, поліцією. Глузує над всіма мешканцями нашого міста», - говорить Микола Мірошниченко, громадський діяч.

17 червня правоохоронці склали 12 протоколів про адмінпорушення, пов'язані з корупцією, відносно Юрія Бови. Мова йде про фінансування з місцевого бюджету спортивних заходів, проведених громадською організацією «Спорт Тростянеччини», якою у свою чергу керує син мера, депутат Тростянецької міської ради від промерської партії «Сила людей» – Руслан Бова.

 «Він вважає себе царьком у місті, царьком у  області, чи Україні. Суд повинен ставитися до всіх однаково. Якби я не прийшов, мене б привили сюди в кайданках, примусово доставили. Так треба ставитися до всіх», - зазначає Віталій Поляковський, депутат Тростянецької міської ради від партії «НАШ КРАЙ». 

Такий розвиток подій нагадує попередній корупційний скандал за участю міського голови Тростянця. У 2020 році суд розглядав справу про сприяння у фінансуванні з місцевого бюджету висвітлення діяльності Тростянецької міськради через газету засновницею та керівницею, якої була дружина Юрія Бови. Але, через постійні відтермінування засідань (понад півроку), вийшов термін давності. На думку учасників пікету, мер і надалі продовжить плутати власну кишеню з громадською, глузуючи з правосуддя.

Политика
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