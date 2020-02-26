В Сумах за убийство риэлтора дали 13 лет К 13 годам лишения свободы осужден мужчина, обвиняемый в убийстве риэлтора.

Сегодня, 9 июля, Заречным райсудом г. Сумы вынесен обвинительный приговор и назначено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы гражданину В., которого обвиняют в умышленном убийстве женщины-риэлтора и краже.

Также суд взыскал с обвиняемого в пользу мужа, сына и матери умершей женщины по 500 000 гривен на возмещение морального вреда.

Напоминаем, что происшествие произошло 22 ноября 2019 года в г. Сумы. Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый пришел в офис, в котором работала риэлтор, для беседы с ним по поводу заключенного договора найма квартиры. Между ними возникла ссора, обвиняемый считал, что риэлтор не выполняет условия договора. Затем обвиняемый вытащил нож, который принес с собой, и нанес женщине риэлтору не менее 23 ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась. Поняв это, обвиняемый забрал мобильный телефон потерпевшей и ее сумку, в которой было 405 гривен.

В судебном заседании мужчина вину признал полностью, искренне раскаялся.