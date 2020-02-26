Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:20320

В Сумах за убийство риэлтора дали 13 лет

К 13 годам лишения свободы осужден мужчина, обвиняемый в убийстве риэлтора.

Сегодня, 9 июля, Заречным райсудом г. Сумы вынесен обвинительный приговор и назначено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы гражданину В., которого обвиняют в умышленном убийстве женщины-риэлтора и краже.

Также суд взыскал с обвиняемого в пользу мужа, сына и матери умершей женщины по 500 000 гривен на возмещение морального вреда.

Напоминаем, что происшествие произошло 22 ноября 2019 года в г. Сумы. Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый пришел в офис, в котором работала риэлтор, для беседы с ним по поводу заключенного договора найма квартиры. Между ними возникла ссора, обвиняемый считал, что риэлтор не выполняет условия договора. Затем обвиняемый вытащил нож, который принес с собой, и нанес женщине риэлтору не менее 23 ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась. Поняв это, обвиняемый забрал мобильный телефон потерпевшей и ее сумку, в которой было 405 гривен.

В судебном заседании мужчина вину признал полностью, искренне раскаялся.

Право Убийство риэлтора
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Дело по убийству риелтора в Сумах назначили к судебному разбирательству
28.02.2020 11:38

Дело по убийству риелтора в Сумах назначили к судебному разбирательству

Сегодня, 28 февраля, в Заречном райсуде Сум состоялось подготовительное судебное заседание по делу об убийстве женщины-риелтора в ноябре прошлого года....

В Сумах будут судить мужчину за убийство риэлтора
26.02.2020 17:11

В Сумах будут судить мужчину за убийство риэлтора

Сумской местной прокуратурой утверждено и 26 февраля направлен в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего мужчину, который лишил жизни риэлтора....

Новости

На востоке Украины погиб воин с Сумщины
Сегодня 13:54
На Сумщине еще 24 случая заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:33
Міський голова Тростянця Юрій Бова уникає суду за корупцію?
Сегодня 18:42
В Сумах за убийство риэлтора дали 13 лет
Сегодня 18:20
Недостроенный сумской стадион «Авангард» получил самую низкую категорию УАФ
Сегодня 18:12
На Сумщині відбувся показ науково-документального фільму «Імені Виговського»
Сегодня 18:06
ДТП в Глухове: КАМАЗ врезался в жилой дом
Сегодня 17:58
Водоснабжение и водоотвод в Ахтырке подорожают
Сегодня 17:55
В Сумах ДТП возле Мемориала славы (видео)
Сегодня 17:45
Полицейские Сумщины обнаружили более тысячи кустов конопли
Сегодня 17:00
Громаде на Сумщине вернули ставок стоимостью более 42 млн грн
Сегодня 16:50
Для привитых китайской вакциной CoronaVac украинцев открылись еще 10 стран
Сегодня 16:25
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
13.45
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Кино Планета Кіно
16.50; 22.00
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 21.30
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.