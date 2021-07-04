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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:06299

На Сумщині відбувся показ науково-документального фільму «Імені Виговського»

Стрічку «Імені Виговського» Олега ВОЛОДКЕВИЧА презентували в конференц-залі Конгрес-центру СумДУ.

За словами голови Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Олега КОРНІЄНКА фільм є унікальним, оскільки вперше за 30 років незалежності повністю присвячений перемозі українського війська в ході московсько-української війни на теренах сучасної Сумщини. Зафільмовані кадри з військовими Конотопської 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського перехрещуються з історичними подіями часів Конотопської битви. Їх поєднує збройна боротьба за волю й незалежність України – і тому саме це стало гаслом документальної стрічки.

«Історія повторюється, минуло 360 років, а ситуація залишилася незмінною. Ми знову стоїмо на своїй землі і знову відбиваємо московську агресію. Тому цей фільм – актуальний, цікавий та непересічний», – сказав Олег Корнієнко.

Режисер фільму Олег Володкевич зазначив, що Конотопська битва 1659 року є однією із тих важливих подій в історії українців, на героїчності яких варто виховувати сучасне суспільство.

«Такі події ми маємо фільмувати, досліджувати їх, писати про них романи, одним словом, пропагувати», – наголосив Олег Володкевич.

Після перегляду фільму відбулося спілкування присутніх з режисерською групою, яка працювала над стрічкою. Автори фільму поспілкувалися з гостями та відповіли на запитання журналістів.

 
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