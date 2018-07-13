Для привитых китайской вакциной CoronaVac украинцев открылись еще 10 стран

Пока далеко не во всех странах признают сертификаты вакцинации с данным препаратом. Но все на так уж плохо: пока ЕС думает – признавать или нет китайскую вакцину, наши привитые сограждане могут посетить другие страны, где китайской вакцине доверились.
Для полностью вакцинированных украинцев китайской вакциной CoronaVac от Sinovac открылись границы еще 10 стран (кроме тех, куда можно ездить и невакцинированными), говорится на сайте электронной медицинской системы Helsi.
Украинцы, которые получили две дозы этой вакцины от коронавируса и у которых есть международное свидетельство о вакцинации, теперь смогут путешествовать в такие страны:
Испания;
Эстония;
Австрия;
Нидерланды;
Молдова;
Венгрия;
Турция;
Греция;
Болгария;
Также въезд вакцинированным CoronaVac разрешен на португальские атлантические острова Мадейра.
При въезде необходимо показывать распечатанное международное свидетельство о вакцинации на английском языке.
Согласно информации, на специальном сайте Министерства здравоохранения Украины о COVID-19, без результатов тестов и подтверждений вакцинации туристов из Украины сейчас пускают Албания, Болгария, Египет, Сербия, США и Черногория.
Источник: Капитал
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