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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:55248

Въезды в Сумы предлагают облагородить

Обустройством развязок на въезде в Сумы будут заниматься ландшафтные дизайнеры Сумского национального аграрного университета.

Об этом во время совещания с архитекторами сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. На данный момент речь идет о въездах со стороны аэропорта и по улице Роменской. Планируется, что финансировать работы будет Служба автомобильных дорог в Сумской области, но губернатор надеется, что городские власти Сум тоже присоединятся.

По словам губернатора, также, согласно договоренностям, Служба автомобильных дорог в Сумской области совместно с органами местного самоуправления должны обустроить обочины дорог.

Общество Живицкий Ландшафный дизайн Роменская
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