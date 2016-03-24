Въезды в Сумы предлагают облагородить Обустройством развязок на въезде в Сумы будут заниматься ландшафтные дизайнеры Сумского национального аграрного университета.

Об этом во время совещания с архитекторами сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. На данный момент речь идет о въездах со стороны аэропорта и по улице Роменской. Планируется, что финансировать работы будет Служба автомобильных дорог в Сумской области, но губернатор надеется, что городские власти Сум тоже присоединятся.

По словам губернатора, также, согласно договоренностям, Служба автомобильных дорог в Сумской области совместно с органами местного самоуправления должны обустроить обочины дорог.