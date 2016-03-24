Въезды в Сумы предлагают облагородить

Об этом во время совещания с архитекторами сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. На данный момент речь идет о въездах со стороны аэропорта и по улице Роменской. Планируется, что финансировать работы будет Служба автомобильных дорог в Сумской области, но губернатор надеется, что городские власти Сум тоже присоединятся.
По словам губернатора, также, согласно договоренностям, Служба автомобильных дорог в Сумской области совместно с органами местного самоуправления должны обустроить обочины дорог.
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