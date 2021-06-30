Полиция Конотопа разоблачила мужчину, который причастен к краже из дачного дома Соблазнился злоумышленник на чужое имущество. Однако остаться незамеченным ему не удалось, его разоблачили работники полиции, и теперь за содеянное вор предстанет перед судом.

В июне текущего года в Конотопский райотдел полиции, с заявлением о преступлении обратился 56-летний житель города Конотоп. Мужчина рассказал полицейским о том, что неизвестный похитил из его дачного дома, который находится в селе Мельня, что на Конотопщине, электрочайник, 6 удочек и рыбацкие принадлежности.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работниками Конотопского районного отдела полиции была установлена личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления, 46-летний житель этого же села.

Как установили правоохранители, злоумышленник, зная, что дом дачный и в нем редко бывают владельцы, решил поживиться чужим имуществом. Вынув оконное стекло, вор проник в дом и похитил оттуда удочки, рыболовные принадлежности и электрочайник.

Похищенное изъято работниками полиции и возвращено владельцу.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража».

Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Под процессуальным руководством Конотопской окружной прокуратуры ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления.

За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Решение примет суд.