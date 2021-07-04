В Сумах проведут конкурс на лучший архитектурный проект реконструкции площади Независимости

Такую задачу Дмитрий Живицкий поставил присутствующим на совещании по реконструкции Майдана Независимости архитекторам области. На совещании собрались профессионалы, заинтересованные в том, чтобы сделать областной центр лучшим. Это представители областных союзов архитекторов и дизайнеров, преподаватели строительства и архитектуры учебных заведений.
«Месяца достаточно, чтобы разработать конкурсные условия. Мы должны привлечь к конкурсу как местных архитекторов, так и всеукраинского и даже международного уровня, креативную молодежь и людей с опытом, - отметил Дмитрий Живицкий. - Лучший архитектурный проект реконструкции Майдана Независимости в Сумах благодаря сотрудничеству облгосадминистрации, областного и городского совета будут воплощены в жизнь».
По словам губернатора, этот объект, важный сейчас для Сумской области, должен стать известным и интересным всей Украине.
«С городским головой Александром Лысенко мы договорились, что сделаем эту реконструкцию, и обратного пути у нас нет. А вместе с вами, уважаемые архитекторы, нам по силам превратить мертвую советскую площадь в украшение областного центра - с зеленой зоной, привлекательной для отдыха, интересной для молодежи, комфортной для всех жителей Сумщины», - отметил Дмитрий Живицкий.
Также проведут общественное обсуждение проектов.