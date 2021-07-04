В Сумах проведут конкурс на лучший архитектурный проект реконструкции площади Независимости На разработку условий конкурса глава сумской облгосадминистрации дал месяц.

Такую задачу Дмитрий Живицкий поставил присутствующим на совещании по реконструкции Майдана Независимости архитекторам области. На совещании собрались профессионалы, заинтересованные в том, чтобы сделать областной центр лучшим. Это представители областных союзов архитекторов и дизайнеров, преподаватели строительства и архитектуры учебных заведений.

«Месяца достаточно, чтобы разработать конкурсные условия. Мы должны привлечь к конкурсу как местных архитекторов, так и всеукраинского и даже международного уровня, креативную молодежь и людей с опытом, - отметил Дмитрий Живицкий. - Лучший архитектурный проект реконструкции Майдана Независимости в Сумах благодаря сотрудничеству облгосадминистрации, областного и городского совета будут воплощены в жизнь».

По словам губернатора, этот объект, важный сейчас для Сумской области, должен стать известным и интересным всей Украине.

«С городским головой Александром Лысенко мы договорились, что сделаем эту реконструкцию, и обратного пути у нас нет. А вместе с вами, уважаемые архитекторы, нам по силам превратить мертвую советскую площадь в украшение областного центра - с зеленой зоной, привлекательной для отдыха, интересной для молодежи, комфортной для всех жителей Сумщины», - отметил Дмитрий Живицкий.

Также проведут общественное обсуждение проектов.