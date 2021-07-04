На выходных центр массовой вакцинации в Сумах работать не будет В субботу и воскресенье, 10 и 11 июля, вакцинация от COVID-19 будет проводиться в лечебных учреждениях по адресам: ул. Ильинская, 48/50; ул. Привокзальная, 3А (с 9:00 до 14:00).

Прививаться могут все желающие в возрасте от 18 лет. Прививки проводиться вакциной Сoronavac (Sinovac, Китай), одобренной к использованию ВОЗ.

Центр массовой вакцинации в МЦ «Романтика» в эти дни работать не будет.