На выходных центр массовой вакцинации в Сумах работать не будет

Прививаться могут все желающие в возрасте от 18 лет. Прививки проводиться вакциной Сoronavac (Sinovac, Китай), одобренной к использованию ВОЗ.
Центр массовой вакцинации в МЦ «Романтика» в эти дни работать не будет.
В Чили исследовали эффективность китайской вакцины CoronaVac...
Об этом заявил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко во время брифинга....
По состоянию на 6 июля в области сделано 88 162 прививки, привилось 59 386 человек, в том числе 28 776...
Об этом сегодня, 5 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Об этом сегодня, 5 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....