На Сумщине поймали наркомана-мошенника Полиция разоблачила мужчину, который завладел наркотическими средствами путем мошенничества.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак» сотрудниками сектора криминальной полиции получена информация, что один из жителей Конотопа еще в начале июля текущего года в двух столичных медицинских центрах мошенническим способом получил рецепты на медицинские препараты.

«Им оказался ранее судимый за подобные преступления 29-летний житель города Конотоп, - рассказывает руководитель Конотопского районного отдела полиции Сергей Забозлаев. – Его неоднократно выявляли неравнодушные граждане за распространением Интернет-ссылок, где продаются наркотические средства. Поэтому он уже давно находится под пристальным наблюдением работников уголовной полиции».

Найдено правоохранители изъяли и направили на экспертизу в экспертное учреждение.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 308 Уголовного кодекса Украины «Похищение, присвоение, вымогательство наркотических средств, психотропных веществ или аналогов либо завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением».

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Под процессуальным руководством Конотопской окружной прокуратуры ему уже сообщено о подозрении в совершенном преступлении. За данные деяния мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.