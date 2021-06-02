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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание грузовика (видео)

8 июля в 18:00 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что на автодороге «Сумы-Глухов» вблизи с. Котовка Путильской ОТГ горит грузовой автомобиль «Renault MAGNUM».

О пожаре сообщил водитель. По словам мужчины, во время движения он увидел дым, остановил транспортное средство, а когда открыл дверь - пламя начало распространяться в салон. Преодолев расстояние в 10 км из г. Путивль на вызов прибыл дежурный караул 16-й государственной пожарно-спасательной части.

Огонь мгновенно охватил кабину автомобиля, возникла угроза распространения возгорания на грузовой прицеп, где находилось около 27 куб. м древесины. В 18:36 пожар удалось локализовать и спасти прицеп тягача. В 18:49 пожар был ликвидирован, по предварительным данным она возникла из-за разгерметизации топливной системы автомобиля.

Всего на тушение было привлечено две единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар авто
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