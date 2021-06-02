За 10 лет население Сумщины уменьшилось на 108 тысяч человек Численность населения Сумской области по состоянию на 1 января 2021 года составила 1053,5 тыс. человек.

70% проживает в городах, 30% - в сельской местности. Половая структура населения области характеризуется численным преимуществом женщин, а именно: 54,1% женщин против 45,9% мужчин.

За последние 10 лет численность населения Сумщины в целом уменьшилась на 108 тыс. человек, в основном, за счет естественного сокращения, то есть уменьшения рождаемости и увеличения смертности. В течение последнего десятилетия уровень рождаемости уменьшился на 36%, уровень смертности увеличился на 3,5%.

В течение 2020 года в Сумской области появилось на свет 6002 младенцев, среди которых 3105 мальчиков и 2897 девочек. Подавляющее большинство детей родилось в городской местности.

Средний возраст населения Сумщины - 47,3 года, что старше, чем в среднем по Украине - 42,1 года.