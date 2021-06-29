Полиция разыскивает мошенника, который обогатился за счет жителя Сумского района Жертвой афериста стал 61-летний житель села Мирополье. Злоумышленник завладел его сбережениями в размере 21 000 гривен.

Как сообщил сам пострадавший, на его мобильный телефон поступило сообщение с текстом «Ваше карта заблокирована» и номером телефона, по которому надо обратиться для ее разблокировки. Он позвонил, ему ответил неизвестный, назвавшийся работником службы безопасности банка, в котором обслуживается заявитель. Псевдобанкир предложил пострадавшему зарегистрироваться в приложении банка и, получив от заявителя коды доступа, которые поступали последнему на телефон, мошенническим путем завладел средствами в сумме 21 000 гривен.

Сейчас полицейские проводят мероприятия с целью установления и задержания афериста. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.