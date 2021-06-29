Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:11206

Полиция разыскивает мошенника, который обогатился за счет жителя Сумского района

Жертвой афериста стал 61-летний житель села Мирополье. Злоумышленник завладел его сбережениями в размере 21 000 гривен.

Как сообщил сам пострадавший, на его мобильный телефон поступило сообщение с текстом «Ваше карта заблокирована» и номером телефона, по которому надо обратиться для ее разблокировки. Он позвонил, ему ответил неизвестный, назвавшийся работником службы безопасности банка, в котором обслуживается заявитель. Псевдобанкир предложил пострадавшему зарегистрироваться в приложении банка и, получив от заявителя коды доступа, которые поступали последнему на телефон, мошенническим путем завладел средствами в сумме 21 000 гривен.

Сейчас полицейские проводят мероприятия с целью установления и задержания афериста. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Конотопчанка, продавая детскую коляску в интернете, потеряла 22 тыс. грн
07.07.2021 17:53

Конотопчанка, продавая детскую коляску в интернете, потеряла 22 тыс. грн

В Конотопе жертвой Интернет-мошенника стала 29-летняя женщина, которая пытаясь продать детскую коляску, потеряла 22000 гривен....

Жительница Шостки потеряла 24 тыс. грн, поговорив с фейковым банкиром
07.07.2021 12:30

Жительница Шостки потеряла 24 тыс. грн, поговорив с фейковым банкиром

Назвавшись в телефонном разговоре сотрудником банка, злоумышленник обманом заставил жительницу Шостки перечислить 24 200 гривен на указанные им номера мобильных...

Глуховчанка потеряла 35 тысяч, продавая велосипед
06.07.2021 11:59

Глуховчанка потеряла 35 тысяч, продавая велосипед

В Глухове местная жительница пыталась продать через Интернет велосипед, однако вместо прибыли потеряла собственные средства....

Псевдобанкир обманул шосткинца на 20 тысяч
06.07.2021 09:42

Псевдобанкир обманул шосткинца на 20 тысяч

В Шостке местный житель выполнил рекомендации неизвестного телефонного собеседника, назвавшийся сотрудником банка, и в результате остался должен банку более 20...

Полицейские разыскивают мошенников, которые обманули 85-летнюю сумчанку
29.06.2021 11:13

Полицейские разыскивают мошенников, которые обманули 85-летнюю сумчанку

Злоумышленники использовали известную мошенническую схему «с сыном», которому срочно понадобились деньги на лечение....

Новости

На востоке Украины погиб воин с Сумщины
Сегодня 13:54
На Сумщине еще 24 случая заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:33
Полицейские Сумщины обнаружили более тысячи кустов конопли
Сегодня 17:00
Громаде на Сумщине вернули ставок стоимостью более 42 млн грн
Сегодня 16:50
Для привитых китайской вакциной CoronaVac украинцев открылись еще 10 стран
Сегодня 16:25
Полиция разыскивает мошенника, который обогатился за счет жителя Сумского района
Сегодня 16:11
Въезды в Сумы предлагают облагородить
Сегодня 15:55
На Сумщине серийного вора приговорили к 3 годам 8 месяцам лишения свободы
Сегодня 15:30
ФК «Сумы» взял тренером воспитанника киевского «Динамо»
Сегодня 14:57
Полиция Конотопа разоблачила мужчину, который причастен к краже из дачного дома
Сегодня 14:56
В Сумах проведут конкурс на лучший архитектурный проект реконструкции площади Независимости
Сегодня 14:24
На выходных центр массовой вакцинации в Сумах работать не будет
Сегодня 14:12
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
13.45
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Кино Планета Кіно
16.50; 22.00
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 21.30
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.