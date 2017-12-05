В Сумах за бесценок продали коммунальные помещения

Об этом сообщают в Департаменте обеспечения ресурсных платежей. Один из объектов приватизации расположен по ул. Горького, 2. Он имеет общую площадь 17,0 кв. м. Другой, общей площадью 193,5 кв. м - по ул. Герасима Кондратьева, 140.
Оба помещения ранее арендовала ФЛП Баранова А.Н., которое и приватизировала их путем выкупа, согласно действующему законодательству.
По данным Департамента обеспечения ресурсных платежей, сумма выкупа составила 66800 грн. и 870 000 грн. без НДС соответственно.
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