ФК «Сумы» взял тренером воспитанника киевского «Динамо» Ассистентом главного тренера ФК «Сумы» стал Денис Шапочников.

Шапочников Денис Геннадьевич родился 25 января 1995 года. Воспитанник ФК "Динамо" Киев, прошел молодежные команды киевлян и ФК "Днепр".

В 22 года начал тренерскую деятельность. Опыт работы: ДЮСШ "Динамо" Киев (2017 - тренер вратарей младших возрастных групп), "Оболонь" и "Оболонь-2" (с 2017 - тренер вратарей / ассистент главного тренера).

Имеет А-диплом УЕФА по работе с вратарями и В-диплом УЕФА.

Напомним: главным тренером остался Сергей Куценко,