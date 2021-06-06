ФК «Сумы» взял тренером воспитанника киевского «Динамо»

Шапочников Денис Геннадьевич родился 25 января 1995 года. Воспитанник ФК "Динамо" Киев, прошел молодежные команды киевлян и ФК "Днепр".
В 22 года начал тренерскую деятельность. Опыт работы: ДЮСШ "Динамо" Киев (2017 - тренер вратарей младших возрастных групп), "Оболонь" и "Оболонь-2" (с 2017 - тренер вратарей / ассистент главного тренера).
Имеет А-диплом УЕФА по работе с вратарями и В-диплом УЕФА.
Напомним: главным тренером остался Сергей Куценко,
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