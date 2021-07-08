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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:56878

В центре Сум копы задержали двух сумчанок под кайфом

Патрульные обнаружили у двух сумчанок вещества, похожие на наркотические.

Экипаж патрульных получил сообщение о подозрительных гражданках возле одного из домов на улице Первомайской. Приехав по указанному адресу, инспекторы обнаружили двух сумчанок, похожих по описанию. Они заметно нервничали. Также они имели признаки наркотического опьянения.

Патрульные провели им поверхностную проверку. У 24-летней женщины они обнаружили бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на наркотическое, а у ее 35-летней подруги устройство для употребления, вероятно, наркотических веществ с характерным налетом.

Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.

Право Наркотики
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