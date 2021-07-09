На Сумщине еще 24 случая заболевания COVID-19 (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 24 человек (Белопольский район - 1, Конотоп - 6, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 2, Кролевецкий район 3, Недригайловский район - 1, Путивльский район - 1, Роменский район - 2, Сумы - 2, Сумской район - 5).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1326 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 380 человек, из них за минувшие сутки - 9 (Липоводолинский район - 5, Недригайловский район - 1, Сумы - 2, Тростянецкий район - 1).
По состоянию на 8 июля в Сумской области 78 025 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 7 июля в Сумской области 78 004 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 6 июля в Сумской области 77 993 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
2 июля Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения....
За неделю в Сумах заболел коронавирусом 61 человек....