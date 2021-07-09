На Сумщине еще 24 случая заболевания COVID-19 (подробности) По состоянию на 9 июля на Сумщине 78 049 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 24 человек (Белопольский район - 1, Конотоп - 6, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 2, Кролевецкий район 3, Недригайловский район - 1, Путивльский район - 1, Роменский район - 2, Сумы - 2, Сумской район - 5).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1326 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 380 человек, из них за минувшие сутки - 9 (Липоводолинский район - 5, Недригайловский район - 1, Сумы - 2, Тростянецкий район - 1).