В Сумах произошло ДТП: с админпротоколами оба водителя

Около 13.30 минут 41-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Space Star, не придерживаясь безопасной скорости и дистанции, допустила столкновение с автомобилем Opel Astra. Транспортные средства получили механические повреждения.
Инспекторы оформили материалы ДТП, а также составили на водительницу автомобиля Mitsubishi Space Star административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), а на водителя Opel Astra админматериал по ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КоАП.
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