В Сумах произошло ДТП: с админпротоколами оба водителя ДТП произошло 8 июля на улице Героев Крут.

Около 13.30 минут 41-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Space Star, не придерживаясь безопасной скорости и дистанции, допустила столкновение с автомобилем Opel Astra. Транспортные средства получили механические повреждения.

Инспекторы оформили материалы ДТП, а также составили на водительницу автомобиля Mitsubishi Space Star административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), а на водителя Opel Astra админматериал по ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КоАП.