Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:47376

В Сумах произошло ДТП: с админпротоколами оба водителя

ДТП произошло 8 июля на улице Героев Крут.

Около 13.30 минут 41-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Space Star, не придерживаясь безопасной скорости и дистанции, допустила столкновение с автомобилем Opel Astra. Транспортные средства получили механические повреждения.

Инспекторы оформили материалы ДТП, а также составили на водительницу автомобиля Mitsubishi Space Star административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), а на водителя Opel Astra админматериал по ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КоАП.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах в тройное ДТП попало такси
Сегодня 08:00

В Сумах в тройное ДТП попало такси

ДТП произошло 8 июля на улице Героев Крут....

В Сумах на переходе сбили пешехода (видео)
Вчера 16:15

В Сумах на переходе сбили пешехода (видео)

В ДТП на улице Ковпака травмирован пешеход....

На Сумщине полиция разыскала водителя, который совершил наезд на велосипедиста
Вчера 16:05

На Сумщине полиция разыскала водителя, который совершил наезд на велосипедиста

Как сообщалось ранее, 7 июля в селе Обтово Конотопского района, неизвестный водитель неустановленного транспортного средства допустил наезд на 49-летнего велосипедиста,...

В Шостке мопедист сбил пенсионерку: пострадали оба
Вчера 14:37

В Шостке мопедист сбил пенсионерку: пострадали оба

Происшествие произошло сегодня, 8 июля, на улице Черниговской в Шостке....

На Сумщине водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
Вчера 12:05

На Сумщине водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Происшествие произошло 7 июля, около 10.00, в селе Обтово Конотопского района....

Новости

На Сумщине еще 24 случая заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:33
За 10 лет население Сумщины уменьшилось на 108 тысяч человек
Сегодня 11:27
Жителів та гостей Сумщини запрошують на Калнишеву раду
Сегодня 10:52
Суд взял под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве сумчанина, который уехал на дачу и пропал
Сегодня 10:23
В Сумах за бесценок продали коммунальные помещения
Сегодня 10:19
В Сумах произошло ДТП: с админпротоколами оба водителя
Сегодня 09:47
Сумские хоккеистки сыграли против сборной Польши
Сегодня 09:14
В центре Сум копы задержали двух сумчанок под кайфом
Сегодня 08:56
Конотопские гандболистки стартовали на чемпионате Европы
Сегодня 08:30
В Сумах в тройное ДТП попало такси
Сегодня 08:00
Сумской стрелок взял два «золота» на чемпионате Украины
Вчера 20:54
В Сумах на Троицкой вместо больницы хотят создать Центр искусств
Вчера 17:33
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
13.45
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Кино Планета Кіно
16.50; 22.00
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 21.30
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.