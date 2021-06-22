Сумские хоккеистки сыграли против сборной Польши

В нем принимает участие и сборная Украины, полностью составленная из игроков МСК «Сумчанка» и легионерок-воспитанниц нашего хоккея.
В первой игре наши, имея преимущество на поле, все же уступили хозяйкам 2:3.
Игроки МСК «Сумчанка» сыграют в составе национальной сборной Украины....
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