Конотопские гандболистки стартовали на чемпионате Европы 8 июля в Варне (Болгария) стартовал чемпионат Европы по пляжному гандболу среди спортсменок до 17 лет.

В составе сборной Украины выступают две воспитанницы Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анастасия Ткач и Мария Отрощенко.

В первый день сборная сначала проиграла испанкам 0:2 (14-26, 14-22), а затем обыграла хозяек чемпионата 2:0. Завтра наши девчата сойдутся с Грецией. Для выхода в следующий нужна победа и второе место в группе.