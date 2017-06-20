Конотопские гандболистки стартовали на чемпионате Европы

В составе сборной Украины выступают две воспитанницы Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анастасия Ткач и Мария Отрощенко.
В первый день сборная сначала проиграла испанкам 0:2 (14-26, 14-22), а затем обыграла хозяек чемпионата 2:0. Завтра наши девчата сойдутся с Грецией. Для выхода в следующий нужна победа и второе место в группе.
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