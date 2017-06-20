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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:30410

Конотопские гандболистки стартовали на чемпионате Европы

8 июля в Варне (Болгария) стартовал чемпионат Европы по пляжному гандболу среди спортсменок до 17 лет.

В составе сборной Украины выступают две воспитанницы Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анастасия Ткач и Мария Отрощенко.

В первый день сборная сначала проиграла испанкам 0:2 (14-26, 14-22), а затем обыграла хозяек чемпионата 2:0. Завтра наши девчата сойдутся с Грецией. Для выхода в следующий нужна победа и второе место в группе.

Спорт Пляжный гандбол
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