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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:00132

В Сумах в тройное ДТП попало такси

ДТП произошло 8 июля на улице Героев Крут.

Около 13.20 36-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, не придерживаясь безопасной скорости и дистанции, допустил наезд на автомобиль такси Renault Logan. В дальнейшем Renault Logan, по инерции, наехал на автомобиль Audi, который находился впереди. В результате ДТП никто не пострадал, а транспортные средства получили механические повреждения.

Полицейские оформили материалы ДТП и составили на водителя транспортного средства Chevrolet Niva административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Право Дтп
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