В Сумах в тройное ДТП попало такси

Около 13.20 36-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, не придерживаясь безопасной скорости и дистанции, допустил наезд на автомобиль такси Renault Logan. В дальнейшем Renault Logan, по инерции, наехал на автомобиль Audi, который находился впереди. В результате ДТП никто не пострадал, а транспортные средства получили механические повреждения.
Полицейские оформили материалы ДТП и составили на водителя транспортного средства Chevrolet Niva административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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