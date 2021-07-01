В Сумах в тройное ДТП попало такси ДТП произошло 8 июля на улице Героев Крут.

Около 13.20 36-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, не придерживаясь безопасной скорости и дистанции, допустил наезд на автомобиль такси Renault Logan. В дальнейшем Renault Logan, по инерции, наехал на автомобиль Audi, который находился впереди. В результате ДТП никто не пострадал, а транспортные средства получили механические повреждения.

Полицейские оформили материалы ДТП и составили на водителя транспортного средства Chevrolet Niva административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.