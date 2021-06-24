В Сумах полицейские обнаружили плантацию конопли В ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак» сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью в Сумской области ДБН НПУ совместно со следователями Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области разоблачили мужчину, который выращивал на приусадебном участке наркосодержащие растения.

В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства 39-летнего сумчанина правоохранители обнаружили и изъяли 449 растения конопли.

Кроме того, в подсобном помещении мужчина хранил еще и около 170 граммов наркотического средства «каннабис». Сам «аграрий» объясняет, что выращивал коноплю для собственного потребления. Все найденное изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» и ч. 2 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.