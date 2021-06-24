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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:17374

В Сумах полицейские обнаружили плантацию конопли

В ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак» сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью в Сумской области ДБН НПУ совместно со следователями Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области разоблачили мужчину, который выращивал на приусадебном участке наркосодержащие растения.

В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства 39-летнего сумчанина правоохранители обнаружили и изъяли 449 растения конопли.

Кроме того, в подсобном помещении мужчина хранил еще и около 170 граммов наркотического средства «каннабис». Сам «аграрий» объясняет, что выращивал коноплю для собственного потребления. Все найденное изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» и ч. 2 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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