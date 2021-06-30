На Сумщине 17-ленему подростку дали срок 12 краж

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что юноша специализировался на похищении кошельков и мобильных телефонов. В частности, он заходил в медицинское учреждение или какое-то другое помещение, выжидал, пока чья-то сумка останется без присмотра, и похищал кошельки и гаджеты. Более того, юноша не останавливался даже тогда, когда владелец вещей замечал его действия. Он забирал похищенное и убегал. Только за два месяца юноша успел ограбить и обокрасть 12 человек.
В суде обвиняемый вину свою признал, уверял, что раскаивается. По приговору суда он признан виновным по ч. 2 и ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 2 и ч. 3 ст. 186 (грабеж) УК Украины и приговорен к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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