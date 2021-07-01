На Сумщине в аварии тяжело травмировался скутерист Происшествие произошло 7 июля в селе Собич на Шосткинщини.

О дорожно-транспортном происшествии сообщил случайный свидетель. На указанное место выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, на сельской автодороге 49-летний водитель скутера не справился с управлением и упал. Вызванные на место медики доставили пострадавшего в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.