На Сумщине в аварии тяжело травмировался скутерист

О дорожно-транспортном происшествии сообщил случайный свидетель. На указанное место выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Как выяснилось, на сельской автодороге 49-летний водитель скутера не справился с управлением и упал. Вызванные на место медики доставили пострадавшего в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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