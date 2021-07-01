Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:527

У Новій Слободі згадували жертв трагедії 1942 року

Село Нова Слобода на Путивльщині називають українською Хатинню. 7 липня 1942 року тут розстріляли 586 мирних жителів, з них 70 – діти віком до 10 років.

Учора керівники області, депутати, місцеві жителі згадували жертв страшної трагедії. Вони поклали квіти до Монументу жертвам нацизму «Дзвін скорботи» і вшанували їх пам’ять хвилиною мовчання.

«Схиляю голову перед мужністю нескореного села, відвагою і самовідданістю справжніх патріотів. Нехай ніколи не стихає «Дзвін скорботи». Вічна пам'ять загиблим», - сказав депутат Сумської обласної ради Микита Баня.

Присутні спілкувалися з місцевим населенням, яке розповідало спогади своїх близьких про страшну трагедію, оглянули музей. Дуже зворушливим і одночасно страшним елементом всередині музею є мармурові плити, на яких висічені імена всіх жителів села, що загинули того страшного дня. На постійній основі діє фотовиставка «Життя триває».

Виступаючі говорили про те, що нині на наших плечах лежить висока відповідальність за збереження миру та злагоди на рідній землі. Тому ми повинні пам’ятати страшні уроки історії, аби не допускати подібних трагедій.

Жодної людини у масці помічено не було…

Общество Нова Слобода
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине еще 21 случай заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)
Сегодня 08:28
У Новій Слободі згадували жертв трагедії 1942 року
Сегодня 11:52
В Глухове расследуют завышение тарифа на вывоз мусора на 1,4 млн грн
Сегодня 11:12
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание теплицы
Сегодня 10:43
На Сумщине 17-ленему подростку дали срок за 12 краж
Сегодня 10:33
На Сумщине в аварии тяжело травмировался скутерист
Сегодня 10:15
Тарифы на тепло теперь будут формировать местные власти, - НКРЭКУ
Сегодня 09:53
Сумские футзалисты будут играть за чемпиона Беларуси
Сегодня 09:29
Губернатор Сумщины взял себе в советники киевлянина
Сегодня 09:12
На Сумщине задержали отца, который пешком следовал к дочери в Россию
Сегодня 08:49
На Олимпийские игры в Токио едут всего четверо сумчан
Сегодня 08:02
В Сумах маршрутка попала в ДТП
Вчера 22:47
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
13.45
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Кино Планета Кіно
16.50; 22.00
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 21.30
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.