У Новій Слободі згадували жертв трагедії 1942 року Село Нова Слобода на Путивльщині називають українською Хатинню. 7 липня 1942 року тут розстріляли 586 мирних жителів, з них 70 – діти віком до 10 років.

Учора керівники області, депутати, місцеві жителі згадували жертв страшної трагедії. Вони поклали квіти до Монументу жертвам нацизму «Дзвін скорботи» і вшанували їх пам’ять хвилиною мовчання.

«Схиляю голову перед мужністю нескореного села, відвагою і самовідданістю справжніх патріотів. Нехай ніколи не стихає «Дзвін скорботи». Вічна пам'ять загиблим», - сказав депутат Сумської обласної ради Микита Баня.

Присутні спілкувалися з місцевим населенням, яке розповідало спогади своїх близьких про страшну трагедію, оглянули музей. Дуже зворушливим і одночасно страшним елементом всередині музею є мармурові плити, на яких висічені імена всіх жителів села, що загинули того страшного дня. На постійній основі діє фотовиставка «Життя триває».

Виступаючі говорили про те, що нині на наших плечах лежить висока відповідальність за збереження миру та злагоди на рідній землі. Тому ми повинні пам’ятати страшні уроки історії, аби не допускати подібних трагедій.

Жодної людини у масці помічено не було…