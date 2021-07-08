На Сумщине еще 21 случай заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности) По состоянию на 8 июля в Сумской области 78 025 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 21 человек (Белопольский район - 1, Конотоп - 1, Ахтырский район - 1, Сумы - 9, Сумской район - 6, Тростянецкий район - 1, Шостка - 1, Шосткинский район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1326 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Недригайловский район - 1, Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76371 человек, из них за минувшие сутки - 22 (Белопольский район - 1, Липоводолинский район - 3, Недригайловский район - 2, Ромны - 4, Роменский район - 1, Сумы - 5, Тростянецкий район - 4, Шостка - 2).