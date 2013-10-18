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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские футзалисты будут играть за чемпиона Беларуси

Денис Мазный и Евгений Змисля - игроки «Витэна».

Воспитанники сумского футзала Денис Мазный и Евгений Змисля, которые уже на протяжении довольно долгого периода времени выступают в белорусском чемпионате, пополнили состав мини-футбольного клуба «Витэн» из города Орша. Об этом сообщает официальный сайт «Витэна», который, кстати, в этом году в пятый раз в своей истории завоевал чемпионский титул.

Напомним, что Денис Мазный до этого в Беларуси защищал цвета «Динамо-УВД» из города Гродно и гомельского «БЧ». Евгений Змисля выступал за «Неман», «Динамо-УВД», «Лидсельмаш» и «Столицу», а несколько лет назад получил белорусское гражданство и стал выступать за сборную этой страны.

Что интересно, в прошлом сезоне «БЧ» Дениса Мазного и «Столица» Евгения Змисли сошлись в матчах за третье место. Победу в серии со счетом 2:1 одержали футзалисты «БЧ».

Спорт Чемпионат города по футзалу среди вузов
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